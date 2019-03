Frijns vierde in Formule E-race Hongkong

Hij gaf op het circuit in Hongkong ruim 3 seconden toe op de Britse winnaar Sam Bird. De Zwitser Edoardo Mortara eindigde als tweede, de Braziliaan Lucas di Grassi werd derde.

Bird nam door zijn zege de leiding in het kampioenschap over van de Belg Jérôme d'Ambrosio, die in Hongkong uitviel. Limburger Frijns staat zesde in de tussenstand.

De overwinning van Bird was niet onomstreden. Hij duelleerde in de race met André Lotterer en tikte in de voorlaatste ronde de Duitser aan, die met een lekke band de strijd moest staken.