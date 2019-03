Wereldgoud voor Schulting op 1000 meter

In Sofia bleef de 21-jarige Nederlandse in de finale Min jeong Choi en Kim Boutin voor. „Dit is ontzettend waardevol”, stelde de trotse Friezin na afloop vast in gesprek met de NOS. „Ik heb dit seizoen elke 1000 meter-finale gewonnen. Dat is fantastisch. Onbeschrijflijk gewoon. Ik ben heel blij.”

In het klassement bezet Schulting nu de tweede plek met 47 punten. Choi leidt met 55 punten. Lara van Ruijven en Kim Boutin bezetten samen de derde plek, met 34 punten.

Alle kans op belangrijkste goud

Als Schulting de superfinale later op de dag ook in winst omzet dan kroont ze zich voor de eerste keer in haar leven tot wereldkampioen allround. Dat lukte nooit eerder een Nederlandse shorttrackster.

Schulting beleefde zaterdag een moeilijke dag in Sofia. Tot haar eigen ontsteltenis kreeg ze een penalty in de halve finales van de 1500 meter. Zowel Schulting als bondscoach Jeroen Otter begreep helemaal niets van die straf.

De Friezin ging echter niet bij de pakken neerzitten. Met bewonderenswaardige veekracht sloeg ze terug op de 500 meter. Met haar brons op die afstand hield ze de schade beperkt en bezette voor aanvang van de slotdag de vijfde plek in het klassement.

Van Ruijven

Lara van Ruijven komt later op de dag ook in actie in de superfinale. De 26-jarige Nederlandse greep zaterdag de wereldtitel op de 500 meter en kan wellicht opnieuw voor een verrassing zorgen.

