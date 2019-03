Groenewegen spurt naar geel in Parijs-Nice

De Amsterdammer hield de Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en landgenoot Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) achter zich. „Het was close, maar we hebben gewonnen. Het team heeft me uitstekend geholpen tijdens de winderige dag. Ik ben heel blij.”

Philippe Gilbert plaatste op twee kilometer van de streep een aanval, maar werd met nog 800 meter te gaan alweer opgeslokt door het op hol geslagen peloton, waarna Groenewegen naar de zege en de eerste gele leiderstrui kon sprinten.

De tweede etappe leidt het peloton over 163,5 kilometer van Bréviaires naar Bellegarde. Opnieuw lijkt een massasprint de meeste logische uitkomst. Parijs-Nice duurt nog tot volgende week zondag.