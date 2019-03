Firmino en Mané houden Engelse titelstrijd spannend

Nadat de koploper in de Engelse Premier League zaterdag al met 3-1 van Watford had gewonnen, zegevierde het team van coach Jürgen Klopp een dag later met 4-2 over Burnley. Roberto Firmino en Sadio Mané scoorden ieder twee keer.

Firmino bracht de thuisploeg in de 19e minuut op gelijke hoogte nadat Ashley Westwood Burnley al in de 6e minuut op voorsprong had gezet. Dat deed de middenvelder door de bal uit een hoekschop rechtstreeks in het doel te mikken. Liverpool protesteerde omdat James Tarkowski doelman Alisson leek te hinderen. Een kwartier later combineerde Mohamed Salah met Georginio Wijnaldum. De Egyptenaar bereikte de achterlijn en zag doelman Tom Heaton zijn voorzet missen. Firmino tikte van dichtbij raak.

Veilige marge

Doelpunten van Mané, voor rust, en Firmino na de pauze bezorgden Liverpool een veilige marge. In blessuretijd scoorde oud-AZ'er Jóhann Berg Gudmundsson nog tegen en trof Mané nogmaals doel.

