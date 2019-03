Schulting wereldkampioene allround

De 21-jarige Friezin was al de eerste Nederlandse met olympisch shorttrackgoud en is nu ook de eerste vrouwelijke algehele wereldkampioen van ons land.

De Zuid-Koreaanse Choi Min Jeong veroverde het zilver. Kim Boutin uit Canada ging aan de haal met het brons.

Watertanden

Schulting kende een seizoen om van te watertanden. De Friezin pakte in het wereldbekerklassement op zowel de 1000 als de 1500 meter de eindoverwinning. Tijdens de Europese kampioenschappen reed ze in januari iedereen naar huis.

In Sofia leek de wereldtitel allround een lastige aangelegenheid te worden na de eerste afstand. De 1500 meter liep zaterdag uit op een regelrechte teleurstelling. Tot verbijstering van Schulting en bondscoach Jeroen Otter kreeg ze een penalty aan haar broek op die afstand.

Bekijk ook: Emoties bij Schulting na diskwalificatie

Kwaad

Schulting werd even heel kwaad, maar na vijf minuten ging het hoofd weer omhoog. Wat volgde, waren sterke ritten in de kwartfinales en de halve eindstrijd van de 500 meter. In de finale kwam ze tekort voor het goud, maar dat gunde ze haar landgenote Lara van Ruijven van harte.

Bekijk ook: Van Ruijven glijdt naar goud op 500 meter

Bekijk ook: Wereldkampioene Van Ruijven zat in diep dal

Op zondag was het vervolgens de beurt aan Schulting om toe te slaan op een individuele afstand. Op de 1000 meter kwam niemand eraan te pas en voegde ze na de olympische titel ook de wereldtitel toe aan haar palmares op de kilometer.

Bekijk ook: Wereldgoud voor Schulting op 1000 meter