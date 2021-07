Sport Kort: Europees record op 100 meter roept vragen op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Europees record op 100 meter roept vragen op

09:22 uur De Zwitserse atleet Alex Wilson heeft het Europees record op de 100 meter verbeterd. Hij kwam tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Marietta na 9,84 over de streep. Zijn tijd is voorlopig geregistreerd, maar roept nog wel veel vragen op.

Wilson verbeterde het record dat in handen was van de Portugees Francis Obikwelu en Fransman Jimmy Vicaut (9,86). Hij was nog nooit sneller dan 10,08 geweest. Zijn beste tijd van 2021 was 10,38. Vorig jaar liep de Zwitser helemaal geen wedstrijden.

De bekende Amerikaanse trainer Rana Reider gelooft niet in de toptijd van Wilson. "We weten voor honderd procent zeker dat dit niet mogelijk is", reageerde hij op sociale media. Wilson verbeterde in Marietta ook het Zwitserse record op de 200 meter (19,89).

De Europese atletiekbond heeft kennis genomen van de prestatie van Wilson maar onderzoekt nog wel of de wedstrijden in Marietta aan alle criteria voldoen.