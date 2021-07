Sport Kort: Ineos-baas Brailsford stopt als gezondheidsklachten blijven

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Twee extra oefenduels voor AZ

18.36 uur: AZ heeft twee wedstrijden toegevoegd aan het oefenprogramma. Komende zondag is het Griekse Panathinaikos de tegenstander. Het thuisduel vindt zonder publiek plaats.

Op 8 augustus speelt AZ tegen het Italiaanse Torino FC. Bij dat duel in Alkmaar zijn wel toeschouwers welkom.

AZ incasseerde zaterdag in en tegen Leipzig de eerste nederlaag (1-0) in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won eerder van NEC (4-1) en TOP Oss (3-0) en speelde met 1-1 gelijk tegen zowel Anderlecht als Racing Genk.

Ineos-baas Brailsford stopt als gezondheidsklachten blijven

17.58 uur: Dave Brailsford, de baas van wielerploeg Ineos Grenadiers, heeft gezegd dat zijn gezondheidsproblemen hem tot terugtreden kunnen dwingen. Hij is de afgelopen twee jaar behandeld wegens kanker en een hartaandoening.

De 57-jarige Brailsford onderging in 2019 een operatie wegens prostaatkanker. Eerder dit jaar was het zijn hart dat voor grote verontrusting zorgde. Door deze „levensbedreigende momenten” in korte tijd heeft hij overwogen zijn werk als ploegleider op te geven.

„Als ik nog meer gezondheidsklachten krijg, dan kan ik niet doorgaan. Daar ben ik heel eerlijk in”, aldus Brailsford maandag in The Guardian. „Ik probeer goed op mezelf te passen, maar ik ben aangenomen om anderen te helpen, te begeleiden en te steunen. Als het moment komt dat je meer bezig bent jezelf te steunen, dan is het tijd om te stoppen.”

In de Tour de France legde Ineos, met de Nederlander Dylan van Baarle, het ook dit jaar af tegen UAE Emirates. In de strijd om de gele trui verloor Ecuadoraan Richard Carapaz (derde) ruim van titelverdediger Tadej Pogacar.

Hockeybond ziet stijging in aantal teaminschrijvingen

17.57 uur: De Nederlandse hockeybond KNHB lijkt de ’coronadip’ in het aantal teaminschrijvingen voorbij. Voor het nieuwe seizoen hebben de 324 clubs bij de KNHB in totaal 15.433 teams aangemeld. Dat is een stijging van 1,7 procent in vergelijking met het seizoen 2020-2021.

Het aantal teams dat daadwerkelijk deelneemt aan de competitie zal volgens de KNHB nog stijgen. Naar schatting stromen jaarlijks 300 tot 400 teams nog tijdens het seizoen in. In vergelijking met het seizoen 2019-2020, het eerste seizoen dat vanwege de coronacrisis niet kon worden uitgespeeld, zijn nog wel in totaal 420 teams minder ingeschreven.

Algemeen directeur Erik Gerritsen is tevreden met de ontwikkelingen. „Dat het aantal teaminschrijvingen ondanks alle coronaperikelen zo op niveau is gebleven, is met name een groot compliment aan de verenigingen en hun vrijwilligers. Met vereende krachten hebben zij ook de afgelopen maanden onder moeilijke omstandigheden hun leden betrokken gehouden bij de vereniging. De interne jeugdcompetities, onlinebijeenkomsten en alternatief aanbod voor senioren, hebben er onder meer voor gezorgd dat leden de vereniging niet hebben verlaten. Meer dan ooit heeft de hockeywereld laten zien betrokken en loyaal te zijn.”

Bolt: ontwikkelingen nieuw schoeisel maakt strijd oneerlijk

17.57 uur: Wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter Usain Bolt vindt dat de vooruitgang in schoentechnologie in de atletiek lachwekkend en oneerlijk is. Nadat atleten de records van het langeafstandlopen hadden verbeterd met koolstofhoudende schoenen met dikke zolen, is die technologie nu ook toegepast op spikes voor de sprint. Hoewel er minder tijd in een race is voor het voordeel om een verschil te maken, is het mogelijk nog steeds genoeg om records te verbreken.

„Ik kan niet geloven dat de spikes zijn aangepast tot een niveau waarop het atleten nu een voordeel geeft om sneller te lopen. Het is ook lachwekkend dat de atletiekbestuurders nu de regels veranderen terwijl ze dat in het verleden zo lang hebben tegengehouden”, zegt Bolt. Hij liep zijn hele carrière op traditionele spikes en is van mening ook dat de nieuwe schoenen ook een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van atleten die ze niet dragen.

De Amerikaan Trayvon Bromell is de favoriet om de 100 meter-titel van Bolt over te nemen in Tokio. Hij is dit jaar met 9,77 sec de snelste ter wereld over de afstand, maar de bronzen medaillewinnaar van de 100 meter van 2015 is minder overtuigd van de impact van de schoenen. „Ik denk niet dat er veel gegevens zijn om aan te tonen dat ze zo’n grote verbetering hebben”, vertelde Bromell vorige week.

Europees record op 100 meter roept vragen op

09:22 uur De Zwitserse atleet Alex Wilson heeft het Europees record op de 100 meter verbeterd. Hij kwam tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Marietta na 9,84 over de streep. Zijn tijd is voorlopig geregistreerd, maar roept nog wel veel vragen op.

Wilson verbeterde het record dat in handen was van de Portugees Francis Obikwelu en Fransman Jimmy Vicaut (9,86). Hij was nog nooit sneller dan 10,08 geweest. Zijn beste tijd van 2021 was 10,38. Vorig jaar liep de Zwitser helemaal geen wedstrijden.

De bekende Amerikaanse trainer Rana Reider gelooft niet in de toptijd van Wilson. „We weten voor honderd procent zeker dat dit niet mogelijk is”, reageerde hij op sociale media. Wilson verbeterde in Marietta ook het Zwitserse record op de 200 meter (19,89).

De Europese atletiekbond heeft kennis genomen van de prestatie van Wilson maar onderzoekt nog wel of de wedstrijden in Marietta aan alle criteria voldoen.