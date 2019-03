Val Schulting kost shorttrackdames goud

Lara van Ruijven, Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof waren in de Arena Armeets een klasse apart en leken op de zege af te stevenen, maar met nog een rondje te gaan ging Schulting onderuit, waardoor Nederland als vierde en laatste eindigde.

Zuid-Korea ging aan de haal met de overwinning. Rusland en Canada pakten het zilver en brons.

Voor Schulting had winst op de relay voor de derde wereldtitel van de dag gezorgd. Eerder op de zondag won ze ook al de 1000 meter en de allroundtitel.

Nederland won in januari bij de Europese kampioenschappen in Dordrecht nog wel goud. Vorig jaar verzekerde het team van bondscoach Jeroen Otter zich bij de Olympische Spelen in Gangneung van brons.