Foto: hartverwarmende actie Van Persie

De Feyenoord-aanvoerder nam bij de opkomst voor het competitieduel bij Vitesse een van de mascotte op zijn schouders. Het zorgde voor een prachtig beeld. Normaal gesproken lopen de spelers en de kinderen hand in hand richting het veld.

De 35-jarige Van Persie is bezig aan een afscheidstournee langs de Nederlandse velden. De aanvaller, met 50 treffers topscorer aller tijden van Oranje, hangt zijn voetbalschoenen na dit seizoen aan de wilgen.

Feyenoord, dat om 14:30 uur aftraptein d Gelredome, kwam in Arnhem op voorsprong dankzij het talent Orkun Kökcü. De 18-jarige middenvelder mocht in de basis beginnen vanwege een blessure bij Tonny Vilhena. Via Mohammed Dauda kwamen de Arnhemmers in de tweede helft weer langszij.