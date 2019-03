Feyenoord pakt cadeautje Stam niet uit

Een ietwat gehavend Feyenoord reisde zondag af naar Arnhem. Tonny Vilhena en Kenneth Vermeer waren niet fit genoeg om aan de wedstrijd tegen Vitesse te beginnen. De jongeling Orkun Kökcü nam de plek over van Vilhena en Joris Delle werd onder de lat geposteerd door trainer Giovanni van Bronckhorst.

Eerder op de dag liet AZ punten liggen in Zwolle. Jaap Stam - de huidige trainer van PEC, maar volgend seizoen de man die de scepter zwaait in Rotterdam, bewees zijn toekomstige werkgever een goede dienst door AZ op 0-0 te houden. Feyenoord zit namelijk in een spannende strijd verwikkeld met de Alkmaarders om plaats drie.

Openingsfase

De wedstrijd begon aardig met kansen voor beide ploegen, deze werden alleen niet verzilverd. Een sterke openingsfase beloofde wat voor het resterende deel van de wedstrijd, maar dat bleek niet zo te zijn.

Matus Bero (l) kan Sam Larsson niet tegenhouden. Ⓒ VI Images

Zowel Vitesse als Feyenoord speelde in een laag tempo, wat ten koste ging van het creëren van kansen. Daarnaast lag er weinig ruimte voor de aanvallers om met een individuele actie iets te forceren.

Vertrouwen

Toch kwamen de bezoekers op slag van rust op voorsprong. Sam Larsson snelde langs zijn directe tegenstander, gooide de bal voor de pot waarna Robin van Persie het leder panklaar voor de voeten van Kökcü legde. De middenvelder schoof de bal vervolgens beheerst in de hoek. Daarmee betaalde de 18-jarige Feyenoorder het vertrouwen dat hij kreeg van zijn trainer optimaal uit.

Vitesse-doelman Eduardo heeft geen antwoord op de schuiver van Orkun Kökcü. Ⓒ Pro Shots -Paul Meima

Feyenoord kon niet lang genieten van de voorsprong, eigenlijk alleen het kwartiertje in de kleedkamer. Vitesse kwam namelijk vlak na rust weer op gelijke hoogte. Anderlecht-huurling Mohammed Dauda reageerde alert op een voorzet van rechts en gleed de bal in het Feyenoord-doel.

Mohammed Dauda (l) is eerder bij de bal dan Feyenoord-doelman Joris Delle en zet Vitesse op 1-1. Ⓒ Pro Shots -Paul Meima

Cadeautje

Vitesse en Feyenoord hielden elkaar voor de rest van de wedstrijd in evenwicht. Kansjes over en weer, maar tot een treffer leidde het niet. In de slotfase zat Feyenoord er nog een paar keer dichtbij. De ingevallen Nicolai Jørgensen schoot net naast en Jan-Arie van der Heijden zag zijn inzet op de paal uiteenspatten.

Feyenoord heeft het cadeautje van Stam, om verder uit te lopen op AZ, dus niet uitgepakt. Het verschil tussen de nummer drie en vier van de Eredivisie blijft daardoor drie punten, in het voordeel van de Rotterdammers.

