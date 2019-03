Braken helpt Emmen aan punt in winters duel

Emmen leek af te stevenen op een vierde nederlaag op rij, maar Braken kopte vijf minuten voor het einde van de officiële wedstrijd raak uit een voorzet van Glenn Bijl. Het veld was inmiddels volledig bedekt met sneeuw, maar dat deerde de thuisploeg dus niet.

De ploeg van coach Dick Lukkien was na drie nederlagen op rij afgezakt naar de zestiende plaats. Daar blijft het nog wel staan.

Heracles

Heracles was in de 17e minuut op voorsprong gekomen na slap verdedigen van de thuisploeg. Maximilian Rossmann kon uit een corner vrij inkoppen richting doel waar Adrian Dalmau van dichtbij de bal met het hoofd de juiste richting gaf. Voor de Spanjaard was het al zijn zesde treffer in drie duels.

Rood

Kort voor rust moest Heracles met tien man verder nadat Tim Breukers binnen drie minuten twee keer geel had gekregen. Uiteindelijk kon Emmen dus profiteren van de manmeersituatie.

Heracles blijft door het gelijkspel op de zevende plaats staan.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.