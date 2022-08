Premium Het beste van De Telegraaf

Glazer-familie trekt de knip Manchester United gaat voor Antony én Gakpo

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo en Antony begin 2022 in actie. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Manchester United wil naast Antony óók Cody Gakpo binnenhalen. Daarbij is het geen kwestie van de Ajacied of de Nederlandse voetballer van het jaar maar wil de club allebei de spelers contracteren. Gakpo is op de hoogte van de concrete interesse, maar wil zich tot na de wedstrijd van PSV tegen Rangers niet bezighouden met een transfer.