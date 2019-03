Hazard redt punt voor Chelsea

Eden Hazard voorkwam diep in blessuretijd met de gelijkmaker de zevende nederlaag van Chelsea dit seizoen.

Chelsea was bij een overwinning op de ranglijst gestegen, maar moet nu voorlopig genoegen nemen met de zesde plaats.

Wolverhampton, de nummer zeven in de Premier League, kwam in de 56e minuut op voorsprong. Het doelpunt kwam op naam van de Mexicaan Raúl Jiménez. Sarri voerde daarna nog drie wissels door, maar het leek Chelsea niet te helpen. Hazard redde met zijn dertiende doelpunt dit seizoen in de competitie toch een punt voor zijn team.