Inter blijft in spoor van AC Milan

Stefan de Vrij in duel met Sergio Floccari van SPAL. Ⓒ Hollandse Hoogte

Internazionale houdt nummer drie AC Milan in het vizier in de Serie A. De club uit Milaan versloeg in eigen huis SPAL met 2-0 en is stadgenoot Milan tot op één punt genaderd. Koploper Juventus heeft 25 punten meer.