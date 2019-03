Emotionele Schulting in tranen op podium

Het weekend begon vervelend voor Schulting. De Friezin werd zaterdag in de halve finale van de 1500 meter gediskwalificeerd. Schulting herpakte zich echter sterk met een wereldtitel op de 1000 meter en de wereldtitel all round.

Achtbaan

Het schaatsweekend was een achtbaan van emoties voor de kersverse wereldkampioene. Schulting won twee gouden medailles, maar moest naast haar diskwalificatie op de 1500 meter ook omgaan met de teleurstelling op de relay. Nederland ging in de finale glansrijk aan kop, maar Schulting ging onderuit en dat kostte de Oranje-dames een gouden plak.

Het ging dus op en neer voor de Friezin. Ze ging van de ene emotie over naar de andere. Eerst in tranen na de diskwalificatie en daarna - in eigen woorden - ’f*cking blij’ na haar zege op de 1000 meter.

Van blijdschap in tranen op het podium. Het betekende zichtbaar veel voor de familie Schulting. De moeder van de kampioene kon namelijk zoals haar dochter haar emoties moeilijk bedwingen.

Moeder Suzanne Schulting kan haar tranen niet bedwingen nadat haar dochter wereldkampioen is geworden. Ⓒ Screenshot

Prijzenkast

Schulting reisde naar Sofía af als titelfavoriete en die rol maakte de shorttrackster meer dan waar. De 21-jarige Friezin behaalt succes na succes en heeft ondanks haar jonge leeftijd haar prijzenkast aardig vol staan.

Schulting mag zich inmiddels Olympisch kampioen, meervoudig Europees kampioen en wereldkampioen noemen. Dat laatste ontbrak tot nu overigens nog in de prijzenkast van Schulting.