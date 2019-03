Lukkien tekent bij en vertrouwt op ’mooie dingen’ met Emmen

Dat maakte voorzitter Ronald Lubbers kort na het thuisduel met Heracles Almelo (1-1) bekend. Lukkien heeft nu een overeenkomst tot de zomer van 2021.

Lukkien (46) is sinds het seizoen 2016-2017 trainer van Emmen. Afgelopen zomer promoveerde hij met de ploeg naar de Eredivisie, waarin Emmen momenteel zestiende staat. „Ik heb het prima naar mijn zin en vertrouw erop dat we hier nog mooie dingen gaan bereiken”, lichtte de trainer zijn contractverlenging toe. Lukkien was eerder als assistent-trainer werkzaam voor BV Veendam en FC Groningen.

