Van Bronckhorst baalt: ’Dat mag niet op dit niveau’

„We spelen de eerste helft heel goed, creëeren veel mogelijkheden en komen verdiend op voorsprong”, vertelde de coach bij Fox Sports. „Als je zoveel energie in een wedstrijd stopt, is het een grote domper dat je meteen na rust een doelpunt tegen krijgt. De manier waarop die valt, dat mag niet op dit niveau”, aldus Van Bronckhorst.

Ridgeciano Haps gaf Vyacheslav Karavaev teveel ruimte om een voorzet te geven, waarna Cuco Martina de bal tegen Mohammed Dauda aan schoot. Tergend langzaam rolde de bal achter de vergeefs duikende Joris Delle. „Je zag dat die snelle voorzet niet verwacht werd achterin, waardoor er twijfel was bij de keeper en de verdedigers. De goal valt te makkelijk”, zei de coach, die in de slotfase nog bijna de volle winst met zijn ploeg greep.

Beloning

„Met de bal van Jan-Arie van der Heijden tegen de paal en de kopbal van Robin van Persie die over ging, waren we er nog dicht bij. Jammer, want we speelden een goede wedstrijd. We vergeten onszelf alleen te belonen.”

