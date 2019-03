Blind: ’Ajax moet plek kennen’

„Je moet je plek kennen”, aldus de oud-speler van de club, die tegenwoordig actief is als lid van de raad van commissarissen, in gesprek met de NOS.

Alleen als Ajax volgende week vrijdag wordt gekoppeld aan FC Porto zou de ploeg van Erik ten Hag in de ogen van Blind als favoriet kunnen worden bestempeld. „Dat gaan mensen dan zeggen, ja, want Porto is op papier de zwakste tegenstander. Maar zo’n favorietenrol maakt het ook weer moeilijker”, weet Blind, die als speler alle mogelijke prijzen won met de club uit de hoofdstad.

„Tegen de alle andere zes teams ben je gewoon de underdog”, ging de 57-jarige Zeeuw verder. „Of het nou Manchester City, Liverpool, Bayern München, Juventus of Atlético Madrid wordt. Real was dindag in slechte doen. Tegen dat soort teams moet je hopen dat ze ook een slechte dag hebben.”

City moet volgende week met Schalke 04 zien af te rekenen. Het eerste duel, in Duitsland, werd door de Engelsen met 3-2 gewonnen. Bayern en Liverpool speelden op Anfield met 0-0 gelijk, terwijl Juventus bij Atlético met 2-0 verloor. Ook FC Barcelona moet nog aan de bak. De Catalanen speelden in het uitduel met Olympique Lyon met 0-0 gelijk.

Naast Ajax zijn ook Manchester United, FC Porto en Tottenham Hotspur al zeker van een plek bij de beste acht.