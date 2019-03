Ajax fluitend langs Fortuna in ArenA

Ajax begon het duel met de nummer 14 van de Eredivisie met Kasper Dolberg als spits. Dusan Tadic, die tijdens de galavoorstelling tegen Real Madrid (1-4) nog als centrumaanvaller fungeerde, schoof op naar links, terwijl David Neres op rechts de positie van Hakim Ziyech innam. De Marokkaan nam op zijn beurt de plek van middenvelder Lasse Schöne over. De Deense routinier, die voorafgaand aan het duel werd gehuldigd als buitenlander met de meeste officiële duels voor Ajax, moest plaatsnemen op de bank.

De Amsterdammers schoten in de Johan Cruijff ArenA uit de startblokken. Al na vier minuten stond de 1-0 op het scorebord. Tadic was scherp na dramatisch balverlies van linksback Mica Pinto van Fortuna en schoot met zijn ’mindere’ rechter zijn zeventiende Eredivisie-treffer van het seizoen binnen.

Dusan Tadic balt zijn vuist na de vroege 1-0. Ⓒ Pro Shots

Ajax had even later al op 2-0 kunnen staan, maar een dieptepass van Ziyech op Tadic was te hard. Fortuna-doelman Alexei Koselev was net even eerder bij de bal dan de met scherp schietende Serviër.

Ziyech was na 15 minuten spelen opnieuw de architect achter een gevaarlijke aanval, maar na een gevoelige steekbal schoot David Neres van dichtbij over. Even later was het duo weer gevaarlijk en was het wél raak. Een lage voorzet van Ziyech belandde bij de tweede paal, waar Neres vrij stond. De Braziliaan, deze week voor het eerst opgeroepen voor de Braziliaanse selectie, wist wel raad met het buitenkansje: 2-0.

David Neres is blij met zijn 2-0. Ⓒ Pro Shots

De dribbelaar pikte ook in de tweede helft nog een doelpuntje mee. Na een goede draaibeweging schoot hij met links overtuigend raak, waardoor het duel al na een uur spelen definitief was beslist. Dit keer was Tadic de aangever. Even later leek Neres die rol ook op zich te nemen, maar Dolberg kopte een ragfijne voorzet van de Braziliaan op de paal.

Ajax combineerde er in het vervolg lustig op los, maar spande zich niet overmatig meer in. Toch werd het nog 4-0. Dolberg maakte zich vijf minuten voor tijd knap los van de Fortuna-defensie en was niet zelfzuchtig, waarna Tadic voor open doel met zijn tweede van de dag voor de eindstand zorgde.

