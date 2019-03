Video: Liverpool-spelers vernederen ploeggenoot

Bij het gebruikelijke rondootje in de warming-up vernederde het trio met hun ploeggenoten mede-reservespeler Dejan Lovren in optima forma. De Kroaat stond in het midden en kreeg de bal binnen 25 seconden liefst drie keer (!) door de benen.

Kans om sportieve revanche te nemen kreeg Lovren niet, want trainer Jürgen Klopp had in de wedstrijd geen speelminuten voor de Kroaat in petto.

