Video: Opmerkelijk ’Koolhof-momentje’ in de Bundesliga

In zijn periode als speler bij PSV rekende Koolhof zich al rijk met een treffer, toen hij tegen Helmond Sport de bal door de benen van de keeper richting doel schoot. Op de bekende beelden loopt Koolhof juichend weg, terwijl de bal net voor de doellijn in de modder is gesmoord en kan worden uitverdedigd.

Peter Bosz zag zondagmiddag vanuit de dug-out van Bayer Leverkusen een bijna identieke situatie, maar wel in zijn voordeel. Leverkusen leidde na ruim een half uur spelen met 0-2, toen Genki Haraguchi de aansluitingstreffer namens de thuisclub leek te maken. Maar de Japanner zag zijn schuiver à la Koolhof smoren in de sneeuw, waardoor Leverkusen-verdediger Jonathan Tah redding kon brengen.

