Ten Hag rekent op trio tegen PEC: ’Uit voorzorg naar de kant gehaald’

De coach vertelde na het gewonnen duel met Fortuna Sittard (4-0) dat hij het drietal uit voorzorg naar de kant had gehaald.

Bekijk ook: Ajax fluitend langs Fortuna in ArenA

Klachten

„Ze hadden wel wat klachten”, zei Ten Hag. „Ziyech kreeg zelfs een tik, maar dat valt allemaal wel mee. Frenkie is dit seizoen eigenlijk voor het eerst basisspeler. We zijn ook voor de winterstop soms voorzichtig met hem geweest. Nu moet hij steeds om de drie dagen spelen, dat is nieuw voor hem. Nu kon ik hem mooi wat rust gunnen.”

Vooruitblik

Na de zege van Ajax op Fortuna Sittard vond de trainer niet dat zijn ploeg een bijzondere week goed had afgesloten. „We zijn juist sterk aan een nieuwe week begonnen”, blikte hij vooruit. „Dit was een goede start van een week waarin we ook nog tegen PEC Zwolle en AZ spelen.”

Vijf dagen na de zware wedstrijd tegen Real Madrid wist Ajax het enthousiaste publiek vooral in het eerste deel van de ontmoeting goed te vermaken. „We speelden in een hoog tempo en kregen veel kansen”, zag Ten Hag, „We scoren ook tweemaal, maar daarna werden we toch een beetje lichtzinnig. Lichtzinnig in verdedigen en lichtzinnig aan de bal.”

Kritisch

„Uiteindelijk maken we vier doelpunten, maar in mijn ogen hadden we er minimaal zes moeten maken”, maakte Ten Hag van de gelegenheid gebruik om zijn spelers op scherp te zetten. „Komende week treffen we met PEC Zwolle en AZ ook betere tegenstanders.”

David Neres scoorde tweemaal, net als Dusan Tadic. De Braziliaan werd afgelopen week voor het eerst voor de nationale ploeg uitgenodigd. „International worden is bijzonder, maar international van Brazilië worden is helemaal bijzonder”, zei Ten Hag. „Dat was hem waarschijnlijk nooit gelukt als hij in de winterstop naar China was vertrokken.”

Bekijk ook: De Jong voelt hete adem Tadic in nek

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.