Schalke 04 presenteert Klaas-Jan Huntelaar

De Achterhoeker kwam eerder tussen 2010 en 2017 uit voor Schalke 04, om vervolgens terug te keren bij Ajax. Net als in Amsterdam wordt Huntelaar in Gelsenkirchen op handen gedragen door de fans.

Huntelaar nam donderdagavond op geweldige wijze afscheid van de koploper van de Eredivisie. In de Grolsch Veste draaide hij Twente door twee late goals de nek om. Huntelaar viel in de slotfase in en had razendsnel twee goals op zijn naam staan: 1-3.

Huntelaar vertelde na het duel tegen FC Twente dat hij voor een lastige beslissing stond, omdat Schalke zich bij hem had gemeld. „Het is alsof ik tussen mijn kinderen moet kiezen”, zei hij. Huntelaar koos dus voor Schalke 04. De formatie uit Gelsenkirchen staat laatste in de Bundesliga.

„Het was de wens van Klaas-Jan om deze laatste vier maanden van zijn carrière Schalke te helpen behoeden van degradatie uit de Bundesliga”, licht directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax toe. „Wij vonden het naar hem toe belangrijk om dit door te laten gaan en lossen zijn vertrek met Lassina Traoré en Brian Brobbey intern op. Wij gunnen Klaas-Jan deze transfer en bedanken hem hartelijk voor alles wat hij voor Ajax heeft betekend.”

