Van Marwijk op weg naar Emiraten

Van Marwijk (66) moet Alberto Zaccheroni opvolgen. Die diende begin dit jaar zijn ontslag in. De Emiraten verloren op de Azië Cup in eigen land de halve finales van de latere winnaar Qatar met 4-0. Als bondscoach van Saoedi-Arabië kwam Van Marwijk het land eerder al tegen in de kwalificatie voor het WK van 2018. Tijdens die eindronde zat de huidige adviseur van PSV-trainer Mark van Bommel vervolgens als eindverantwoordelijke op de bank bij Australië.

De Verenigde Arabische Emiraten deden een keer eerder mee aan een WK, in 1990. De Aziatische WK-kwalificatie start in juni.