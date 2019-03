Renners Team Sunweb moeten nacht in ziekenhuis blijven

Matthews en Tusveld waren tijdens de meerdaagse rittenkoers betrokken bij valpartijen die werden veroorzaakt door de harde wind. De 28-jarige sprinter Matthews liep daarbij een hersenschudding op en heeft daarnaast last van zijn kaak. Tusveld moet worden geopereerd aan zijn gebroken kaak. Verder verloor hij diverse tanden.

Verder is het ook nog onzeker of Roy Curvers maandag nog op de fiets stapt. Hij kwam met zijn hand tegen een betonnen paaltje. Het is onbekend wat zijn exacte verwondingen zijn.

Martijn Tusveld Ⓒ Hollandse Hoogte