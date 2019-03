Ajax-captain: ’Dipje moet je niet te lang laten duren’

„We winnen nu ook weer met 4-0 van Fortuna Sittard”, zei de aanvoerder. „Dat is een mooie uitslag, maar toch hebben we veel meer in onze mars. Natuurlijk hebben we een zware week gehad met een wedstrijd tegen Real en een reis naar Madrid”, besefte De Ligt. „Misschien brachten we daardoor in de tweede helft wat minder. Maar ik hoop dat we de komende wedstrijden weer meer kunnen brengen. Dat we samen weer nog meer energie vinden tijdens een heel druk programma.”

De nabije toekomst van Ajax ziet er weer mooi uit, na overwinningen op Feyenoord (3-0) in de beker en Real Madrid (4-1) in de Champions League. „Iedere ploeg heeft wel eens een dipje, zelfs Liverpool”, zei De Ligt. „Je moet zo’n dipje niet te lang laten duren. Dat is de kunst. We moeten nu blijven presteren en doorzetten.”

