Goede optredens Bergwijn kunnen zorgen voor megadeal PSV

Steven Bergwijn weet meestal wel raad met de bal. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Van wedstrijden als tegen NAC Breda (2-0) steekt Steven Bergwijn weinig meer op. Voor de aanvaller van PSV breken met het oog op een mogelijke Eindhovense recordtransfer cruciale weken aan. Bij sterke optredens later deze maand in de interlands met het Nederlands elftal en de topper tegen Ajax wrijft ook de clubleiding van PSV zich in haar handen.