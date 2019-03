Elijzen vreesde opnieuw voor het leven van een renner

Michael Matthews Ⓒ Hollandse Hoogte

MAUREPAS - Er heerste een bedrukte sfeer in hotel Mercure Maurepas. Waar Jumbo-Visma een topdag kende met Dylan Groenewegen, was het voor Team Sunweb een regelrechte rampdag tijdens de ouverture van Parijs-Nice. De enige opsteker was dat kopman Wilco Kelderman zich ondanks het waaiergeweld aan het front handhaafde. Michael Matthews, Martijn Tusveld en Roy Curvers belandden na een val in het ziekenhuis.