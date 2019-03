Takagi rijdt wereldrecord op de 1500 meter

De Japanse schaatsster kwam in de laatste rit van de 1500 meter in actie tegen Ireen Wüst, en reed in 1.49,84 een wereldrecord. Daarmee dook Takagi als eerste vrouw in de geschiedenis onder de grens van 1.50.

Kort voordat de beurt aan Takagi was, reed Brittany Bowe eerst het wereldrecord uit de boeken. Dat was voor de Amerikaanse de tweede keer dit weekend dat ze een snelste tijd ooit reed, want zaterdag zette Bowe ook op de 1000 meter de snelste tijd ooit op haar naam.

Ireen Wüst eindigde achter Yekaterina Shikhova als vierde, in een tijd van 1.50,70. Melissa Wijfje werd vijfde, Joy Beune zesde en Lotte van Beek zevende.