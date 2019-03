Nuis rijdt na 1000 meter ook wereldrecord op 1500 meter

Nadat de 29-jarige Nederlander zaterdag al de mondiale toptijd op de 1000 meter uit de boeken reed, scherpte Nuis een dag later ook de snelste tijd ooit op de 1500 meter aan.

In de tweede rit van de serie, tegen Thomas Krol, klokte Nuis 1.40,17. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan de vorige toptijd van de Rus Denis Yuskov, die in december 2017 op dezelfde baan op 1.41,02 uitkwam. Krol deed ook van zich spreken met een tijd van 1.40,54.

Yuskov kwam in de zesde en laatste rit in actie in de Utah Olympic Oval, maar kwam niet verder dan 1.41,49. Daarmee eindigde hij achter Nuis en Krol als derde, Patrick Roest reed de vijfde tijd in 1.42,56.