Nuis ’ging bijna out’ na fenomenale race

„Nu ben ik er wel weer, maar ik ging het echt even bijna out”, zei een dolblije Nuis na afloop van de laatste rit tegenover de NOS. „Normaal rijd ik in de laatste rit en kan ik de euforie meteen kwijt. Nu moest ik wachten, omdat ik al in de tweede rit reed. Dit is ongelofelijk, ik ben echt superblij.”

Blokje weggetikt

Nuis reed zaterdagavond ook al een wereldrecord op de 1000 meter, en baalde toch nog een beetje dat hij niet onder de 1.40 was gedoken. „Het had écht gekund”, zei de 29-jarige Nederlander. „Het is zo hard gegaan in die eerste twee ronden, Thomas Krol en ik hebben er echt een fantastische race van gemaakt. We trokken elkaar naar een hoog niveau. Ik tikte in de laatste bocht een blokje weg met mijn hand, daar schrok ik wel van. Maar dit maakt mijn hele seizoen goed.”

Nuis gaf toe dat het vertrouwen groot was na zijn fabelachtige race op zaterdagavond. „Ik ben hier nu een dikke, bijna anderhalve week en rijd nu zulke tijden. Dus dat gaan we volgend jaar wel anders doen. We gaan hier ver van tevoren naartoe en dan gaan we heel hard rijden”, lachte Nuis.

