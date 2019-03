Mijlpaal Van de Beek: ’Mooi om De Boer te evenaren’

„Het is een goed teken dat ik nooit geblesseerd ben. Laat ik het afkloppen. Ik ga proberen die lijn voort te zetten. De laatste twintig minuten tegen Fortuna Sittard waren pittig. Ik had zware benen en zag dat bij meer jongens. Maar ik voel me fit. Het is nu goed herstellen, want woensdag spelen we alweer tegen PEC Zwolle”, vervolgde Van de Beek.

De extra ’belasting’ van minimaal twee extra Champions League-wedstrijden vindt Van de Beek alleen maar prettig. „Het is extra energie. We komen in een bepaalde mood, dus ik denk dat het een voordeel kan zijn.” De middenvelder beseft dat Ajax de titel in eigen hand heeft. „Als je alles wint, ben je kampioen. Dat is simpel.” Waarna hij zich razendsnel verbeterde. „Simpel gezegd, want we krijgen nog wel een aantal goede tegenstanders, moeilijke wedstrijden.”

Van de Beek was niet de enige die goede cijfers kon overleggen. Keeper André Onana hield in speelronde 24 (voor Ajax) voor de 14e keer de nul. Het meest van alle keepers in de Eredivisie en al twee keer meer dan heel vorig seizoen.

