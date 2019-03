Wüst: ’Dit is het, meer zit er niet in me’

„Het was jammer dat ik niet de rit heb kunnen rijden die ik wilde”, zei de schaatsster tegenover de NOS. „Ik heb alles eruit geperst wat ik in me had, maar je ziet aan alles dat het allemaal nét niet is. Ik had de frisheid niet, ik had de topvorm niet. Meer heb ik niet kunnen brengen. Dit is het, er zit niet meer in me”, aldus Wüst, die finishte achter Miho Takagi, Brittany Bowe en Yekaterina Shikhova.

„Misschien was het anders geweest als ik geen WK allround had gereden”, zei Wüst. „Maar ik vind dat gewoon veel te leuk om te doen. Wüst reed in haar rijke carrière nog nooit een wereldrecord en juist in dit post-olympische seizoen wilde ze eindelijk eens een mondiale toptijd op haar naam zetten. Wüst bleef op haar favoriete afstand inderdaad onder het wereldrecord van Heather Bergsma-Richardson, maar Takagi, Bowe en Shikhova bleken nóg wat sneller.

De 32-jarige Wüst geeft de hoop en de strijd op een wereldrecord echter nog lang niet op. „Nu moet ik de volgende keer als ik opnieuw het wereldrecord wil aanvallen op de 1500 meter nog eens 0,9 seconde harder rijden. Dat moet dan maar. Volgend seizoen ga ik op jacht naar 1.48. Ik het gevoel dat een wereldrecord er voor mij nog steeds inzit.”

