Oranje traint met complete selectie in Braga

Oranje moest donderdagavond diep gaan om de finale van de nieuwe competitie voor landenteams van de UEFA te bereiken. Nederland brak pas in de verlenging het verzet van Engeland (3-1). Portugal heeft in de aanloop naar de eindstrijd meer rust gekregen. De Europees kampioen won woensdag al van Zwitserland (3-1) en hoefde ook geen verlenging te spelen.

Koeman geeft om 18.30 uur Nederlandse tijd nog een persconferentie in Estádio do Dragão, waar zondag ook de finale wordt afgewerkt. Mogelijk vertelt hij of al zijn spelers goed zijn hersteld van de halve eindstrijd tegen de Engelsen. Misschien wordt er dan ook wat meer duidelijk over zijn plannen met Quincy Promes en Donny van de Beek, die donderdag sterk invielen in Guimarães.