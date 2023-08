PSG bereidt fors bod voor op PSV’er Johan Bakayoko

De Franse topclub was in januari al concreet in de markt voor Bakayoko, maar PSV had toen Cody Gakpo en Noni Madueke al verkocht en weigerde mee te werken aan het vertrek van nog een vleugelspeler. Dat kan nu anders worden, omdat PSV deze window nog geen grote uitgaande transfer heeft gekend. De verkoop van Ibrahim Sangaré, die een clausule met een vaste transfersom van 37 miljoen euro in zijn contract heeft, waarop was gerekend, heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Daardoor kan het interessant zijn voor PSV om wel zaken te doen met betrekking tot Bakayoko. PSV wil nog een versterking voor het verdedigingscentrum binnenhalen en heeft ook jaarlijks transferinkomsten om quitte te draaien. Naar verwachting is een transfer van Bakayoko bespreekbaar voor de Brabantse club als er 30 à 35 miljoen wordt geboden voor de aanvaller, die nog maar 43 duels in de hoofdmacht achter zijn naam heeft. Daarin kwam Bakayoko tot zeven goals en negen assists.

Vorig seizoen grote doorbraak

Bakayoko werd vier jaar geleden door PSV overgenomen vanuit de jeugd van Anderlecht en speelde eerder in de academies van OH Leuven, Club Brugge en KV Mechelen. De Belg met roots in Ivoorkust beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak. Het seizoen daarvoor was Bakayoko al flink op schot voor Jong PSV, waarvoor hij 17 goals maakte in de Keuken Kampioen Divisie, maar de toenmalige trainer Roger Schmidt zag op dat moment nog niet echt een rol weggelegd voor het talent bij de hoofdmacht. Verder dan vier invalbeurten en een totaal van 35 speelminuten kwam Bakayoko niet. Dat haalde hij afgelopen seizoen in en zodanig, dat hij zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. Inmiddels heeft hij vier interlands achter zijn naam waarin hij éénmaal scoorde.

Bekijk ook: PSV aast op Lozano voor het geval Bakayoko gaat

PSV heeft voor de eventuele opvolging van Bakayoko inmiddels het vizier gericht op oud-speler Hirving Lozano, die bij Napoli op de reservebank terecht is gekomen. Bronnen in Italië en Mexico geven aan, dat PSV de Mexicaan voor een bedrag van 10 miljoen euro hoopt los te weken bij Napoli. Lozano zelf zou wel oren hebben naar een terugkeer in Eindhoven.