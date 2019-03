O’Sullivan vestigt magisch snookerrecord

In het veertiende frame wist hij niet alleen de finale te winnen, maar sloot hij de partij tegen de Australiër Neil Robertson af met zijn duizendste break van 100 punten of meer.

Maatje te klein

The Rocket heeft hiermee weer snookergeschiedenis geschreven. De finale van het toernooi was een eenzijdige aangelegenheid. Bij een 4-0 stand voor O’Sullivan kon Robertson pas zijn eerste framewinst laten noteren, maar toen was al duidelijk dat hij een maatje te klein was voor een bij vlagen superieur spelende O’Sullivan. De 10-4 was dan ook een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

De duizendste century was voor de vele duizenden fans van O’Sullivan een moment om naar uit te kijken en de vraag was wanneer hij die magische grens zou bereiken. Het was de Schot Stephen Hendry die tot begin 2015 het record met 775 breaks van 100+ in handen had. Op 15 januari van dat jaar wist O’Sullivan zijn 776e century break te maken.

Neil Robertson feliciteert Ronnie O’Sullivan met de titel en zijn record. Ⓒ AFP

Twee records

O’Sullivan heeft al vele snookerrecords in handen en heeft er nog twee op zijn lijstje staan om Hendry uit de boeken te laten verdwijnen. De Schot heeft twee wereldtitels meer dan de zeven van O’Sullivan en ook twee rankingtoernooien (37) meer gewonnen.

The Rocket kreeg na zijn gewonnen finale een fraaie bokaal en een cheque van 130.000 euro uitgereikt en gaat zich nu voorbereiden op het laatste grote toernooi van dit seizoen, het wereldkampioenschap in Sheffield dat half april van start gaat.