Real herstelt zich met ruime zege op Valladolid

Gemakkelijk ging het zeker niet voor Real in Valladolid. De thuisploeg begon veel sterker en kreeg na dertien minuten een strafschop. Die schoot Ruben Alcaraz echter huizenhoog over. Anuar schoot Valladolid na een klein half uur uit een goede aanval alsnog op voorsprong. Raphaël Varane bracht de bezoekers enkele minuten later op gelijke hoogte.

Benzema op schot

In de tweede helft liep Real Madrid uit naar 3-1 door twee goals van Karim Benzema. De Franse spits scoorde uit een strafschop nadat Alvaro Odriozola werd neergehaald. Even later kopte Benzema de 3-1 binnen. Modric maakte vlak voor tijd nog de 4-1.

Casemiro rood

Solari raakte in de slotfase Casemiro kwijt. De Braziliaanse middenvelder kreeg een tweede gele kaart omdat hij geen afstand nam bij een vrije trap en de bal wegtrapte. Hij moest tien minuten voor tijd vertrekken.

Real Madrid staat door de zege op twaalf punten van koploper FC Barcelona. De Catalanen schakelden Madrid uit in de Copa del Rey en vergrootten met een tweede zege in Madrid de voorsprong in de competitie. Voor Real zijn de kansen op een prijs dit seizoen daarmee uiterst klein geworden.

