Ajax doet het op z’n Van Bommels

David Neres is ook tegen Fortuna Sittard zo scherp als een mes en scoort twee keer. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Het is het stokpaardje van PSV-trainer Mark van Bommel: ’We moeten onverstoorbaar blijven’. Bij Ajax lag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard het gevaar op de loer dat sommige Ajacieden nog met hun gedachten in Madrid verkeerden. Maar het elftal van Erik ten Hag bleef stoïcijns tegen de Limburgers, voegde met het grootste gemak drie punten toe aan het totaal (4-0) en werkte tevens aan het doelsaldo.