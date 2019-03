Leven is mooi voor Groenewegen: zege, geel en nieuw huis

Juichend passeert Dylan Groenewegen de fiunish, maar er volgt nog wel een finishfoto die zal bevestigen dat hij de winnaar is. Ⓒ FOTO AFP

SAINT-GERMAIN - Het gaat Dylan Groenewegen letterlijk en figuurlijk voor de wind. In Parijs-Nice snelde hij in een ’ouderwetse’ waaieretappe met miniem verschil naar ritwinst en de gele leiderstrui. ’Zijn’ Ajax vernederde eerder deze week Real Madrid met 1-4 en met vriendin Nine Storms kocht de 25-jarige Amsterdammer een prachtig huis in Vinkeveen. „Dat zijn veel mooie dingen”, zei hij met een vrolijk gezicht.