Knegt: ’Ik ben trots op Suzanne’

Heb je op het puntje van je stoel gezeten?

„Ik word niet niet heel snel zenuwachtig van het kijken naar shorttrack. En aan shorttrack kijken vanaf een afstandje was ik de laatste tijd toch al aardig gewend geraakt.”

In 2015 werd jij in Moskou wereldkampioen allround. Suzanne treedt nu in jouw voetsporen. Ben je trots op haar?

„Jazeker. Ze heeft het heel goed gedaan. Als je over drie afstanden de beste kan zijn, verdien je het. De afgelopen drie WK’s lukte het haar nog niet. Elke keer speelde er toen wel iets op waardoor het tegenzat. Of ze was ziek, of ze kreeg te maken met een mankementje. Dat ze nu het zo afmaakt is knap en heel mooi.”

Hoe heb je naar de relay bij de mannen gekeken? Normaal gesproken een kolfje naar jouw hand.

,,Ik vond dat ze het relatief goed deden. Ze waren gisteren zeker niet kansloos (derde plek in de halve finales, red.). Alleen maakte Itzhak (de Laat, red.) in de laatste bocht een cruciale fout. In de B-finale wonnen ze. Dat was natuurlijk prima. Natuurlijk had ik er zelf graag bij willen zijn, maar dat is nu even niet anders. Al baal ik er wel van.”

Volgend jaar worden de wereldkampioenschappen in Seoel gehouden. Wellicht dat jij en Suzanne dan samen ten strijde kunnen trekken tegen de Zuid-Koreanen?

„Inderdaad, dat zou heel mooi zijn. Daar ga ik zeker voor.”