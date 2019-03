Suzanne Schulting Ⓒ EPA

SOFIA - Direct na het binnenslepen van de wereldtitel allround stak Suzanne Schulting haar wijsvinger triomfantelijk in de lucht. Wie er nog aan twijfelde of ze de beste shorttrackster van de wereld is, had ze duidelijkheid gegeven. Zelfs een dramatisch verlopen 1500 meter weerhield Schulting er op haar 21e niet van om toe te slaan in Sofia.