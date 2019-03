Frank de Boer weer zonder zege

Atlanta was al in de vijfde minuut op 1-0 gekomen door een doelpunt van Josef Martínez. Lang zag het er ook naar uit dat de landskampioen die voorsprong zou vasthouden. Maar de Belgische aanvaller Roland Lamah, in het verleden nog actief voor Roda JC, maakte enkele minuten voor tijd de gelijkmaker.

De Boer won slechts een van zijn vijf duels tot dusverre met Atlanta. Door die zege kwam de ploeg een ronde verder in de Concacaf Champions League, waar Atlanta in de kwartfinales een 3-0-achterstand tegen het Mexicaanse Monterrey moet goedmaken. In de MLS werd de eerste wedstrijd met 2-0 verloren van DC United.