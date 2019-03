Neres nam eerst niet op voor de Seleção

„Maar nadat tussen mijn WhatsApp-berichten hetzelfde nummer stond en ik zag van wie het was, heb ik direct teruggebeld”, lachte de aanvaller van Ajax na het duel met Fortuna Sittard. „Het was de teammanager van de Seleção, het Braziliaanse elftal, die meldde dat ik was geselecteerd.”

De kleine dribbelaar – eerder dit seizoen regelmatig over het hoofd gezien door Erik ten Hag – leeft in een droom. „Het is ongelooflijk wat er deze week is gebeurd”, zei Neres in prima verstaanbaar Engels. „Het is zeker mijn beste week ooit als voetballer”, straalde hij.

„Als ik in januari naar China was gegaan (Guangzhou Evergrande bood 45 miljoen euro, red.), dan had ik deze uitnodiging misschien niet gekregen. Of ik teleurgesteld was? Nee, ik speel voor Ajax en had hier een doorlopend contract. Ik heb altijd mijn best gedaan. Er is sindsdien ook veel veranderd.”

Op de vraag of de selectie als een verrassing kwam of dat hij dat wel verwachtte, zegt Neres: „Allebei. Ik was thuis, zat zoals altijd wat met mijn telefoon te spelen en zag dat nummer. Nadat ik had teruggebeld, werd ik door familie, vrienden en kennissen gebeld. Het nieuws dat ik was geselecteerd, was al bekend in Brazilië.”