Ødegaard vindt transfersom van 20 miljoen te veel

Het Noorse talent van Real Madrid kan niet meer om de verhalen heen dat Ajax hem in de zomer wil inlijven. „Ik probeer er niet op te letten. Ik moet goed spelen en doelpunten maken. Als ik dat doe, zullen clubs naar je kijken en zal er in de zomer een beslissing komen waar ik ga spelen. Ajax is een goede club”, zegt Ødegaard.

Hij weet welk bedrag er als afkoopsom voor Ajax aan Real al boven de markt circuleert: 20 miljoen euro. „Dat vind ik te veel geld. Ik vind niet dat ik al zoveel geld moet kosten. Maar mijn agent praat met de mensen in Madrid en ik hoor later wel wat daaruit voortkomt.”

De blonde middenvelder, die dolblij was dat zijn ploeg kort na rust weer op gelijke hoogte kwam, hoopt dat hij Vitesse nog een plek kan laten stijgen op de ranglijst. Ødegaard wil AZ voorbij. Daarvoor had zijn ploeg van Feyenoord moeten winnen. Die kans was er in de tweede helft wel, al was de thuisclub blij met een gelijkspel.

Ødegaard: „We hebben in elk geval niet verloren. En voor mij was vandaag een van de mooiste dingen dat ik tegen Robin van Persie mocht voetballen. Echt een eer, want hij is zoveel jaren een geweldige speler geweest in Europa.”