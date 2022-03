De bizarre cijfers van de kampioensploeg van Lieke Martens

Allereerst heeft Barcelona dit seizoen nog een honderd procent score na 24 wedstrijden. Die 24 zeges waren vaak groot bovendien, want het doelsaldo is 136 goals voor en slechts zes tegen. De kleinste zege dit seizoen was de eerdere Clásico in Madrid, toen het slechts 1-3 werd. Verder vliegen de goals de tegenstanders doorgaans om de oren met als hoogtepunt een 1-10 op bezoek bij Sevilla.

Martens heeft een behoorlijk aandeel gehad in de productie. Ze kwam tijdens 20 wedstrijden in actie en was daarin betrokken bij 29 goals. Zestien keer scoorde ze zelf, dertien maal was ze aangever.

Barcelona kan zich nu vol richten op de Spaanse beker (waarin Real Sociedad de tegenstander is) en de Champions League (met Real Madrid als opponent). In de Champions League gelden de Catalanen als titelverdediger.