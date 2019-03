Transfer Depay bespreekbaar

Depay was vorig jaar nog een van de meest productieve spelers van Europa, maar worstelt dit seizoen met zijn vorm. De aanvaller, die slechts zes keer scoorde in 27 duels en zelfs drie maanden droog stond, wordt dan ook geregeld aan de kant gehouden door Lyon-coach Bruno Genesio. Afgelopen weekend tegen Strasbourg (2-2) werd hij helemaal niet ingebracht.

Voorzitter Aulas ergert zich geregeld aan de houding en uitlatingen van Depay, die aan het begin van het seizoen liet weten dat hij open staat voor een herkansing in de Europese top. De Nederlander slaagde eerder niet bij Manchester United. „Sommige spelers denken dat ze aan het einde van het seizoen een toptransfer kunnen maken, maar zij zitten ernaast. Zij spelen op dit moment ver onder hun niveau”, aldus Aulas twee weken geleden na de verloren wedstrijd tegen AS Monaco. Depay miste in dat duel een strafschop. „Ze moeten minder praten en meer laten zien op het veld.”

"Makkelijker voor ons om hem te verkopen"

Afgelopen weekend gaf de voorzitter een interview aan Telefoot. Daarin meldde hij dat er veel interesse is voor Depay, Nabil Fekir en Houssem Aouar. Aulas wil laatstgenoemde twee spelers graag binnenboord houden, maar staat niet onwelwillend tegenover een transfer van Depay, die nog tot medio 2021 vastligt in Lyon. „Eerlijk, het zou voor ons makkelijker zijn om hem te verkopen dan Nabil of Houssem.”

Waar Depay in Lyon zijn basisplaats kwijt is, is hij wel een belangrijke speler voor bondscoach Ronald Koeman. Over twee weken kan hij zijn zinnen verzetten bij het Nederlands elftal, met wie hij begint aan de EK-kwalificatie.