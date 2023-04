Hoofdsponsor Feyenoord verlengt contract ’in principe’ voor het laatst

„Wij kijken enorm uit naar het vijfde seizoen, maar tevens is het besef daar dat het goed is om met onze marketingstrategie na deze lange periode een deels andere koers te gaan varen”, zegt bestuurslid Andries Bruil van het vakantieparkenconcern. „Maar we zullen vast als strategisch partner aan Feyenoord verbonden blijven.”

Feyenoord wordt sinds 2019 gesponsord door EuroParcs (voorheen Droomparken). „Feyenoord en EuroParcs blijken al jaren een prima combinatie te zijn”, zegt algemeen directeur Dennis te Kloese van de Rotterdamse voetbalclub. Het is niet bekend hoeveel geld EuroParcs jaarlijks overmaakt aan Feyenoord. Afgelopen seizoen haalde de club in totaal 16 miljoen euro op uit alle partnerships, bijna een half miljoen meer dan een jaar eerder.

Feyenoord koerst in de Eredivisie af op de eerste landstitel sinds 2017 en strijdt woensdag in De Kuip met Ajax om een plek in de bekerfinale. De ploeg van trainer Arne Slot staat ook in de kwartfinales van de Europa League.