Zes wereldrecords op het snelste ijs ter wereld

Kjeld Nuis was met zijn 1.06,18 op de kilometer en 1.40,17 op de 1500 meter niet de enige die huis hield op het Amerikaanse wonderijs. Minstens zo spectaculair was de eerste 500 meter van de Rus Pavel Koelizjnikov. Hij liet, na een opening van 9,67, een volle ronde van 23,94 noteren. Nooit eerder reed een schaatser onder de 24 seconden op een ronde 400 meter. De optelsom was een nauwelijks te bevatten tijd van 33,61.

Bij de vrouwen sneuvelden ook drie wereldrecords. De Amerikaanse Brittany Bowe regeerde op de 1000 meter (1.11,61), terwijl de 1500 meter voor de Japanse Miho Takagi was: 1.49,83. Op de drie kilometer dook de Tsjechische Martina Sablikova met 3.52,02 onder haar één week oude wereldrecord van 3.53,31.

In de slagschaduw van dat geweld tekenden Esmee Visser en Ireen Wüst voor twee nationale records. Eerstgenoemde finishte op de 3000 meter in 3.54,02 en nam daarmee het stokje over van Renate Groenewold, die in 2007 tot 3.55,98 kwam. Wüst dook op de 1500 meter met 1.50,71 onder het oude wereldrecord van Heather Richardson (1.50,85), maar kwam daarmee niet verder dan de vierde plaats. Ze reed weliswaar Marrit Leenstra's 1.52,06 uit de boeken, toch voelde het voor Wüst als een troostprijs. "Misschien moet ik volgend jaar nog maar eens een gooi doen naar dat wereldrecord."