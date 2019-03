Stadionverbod en celstraf voor laffe hooligan

Een zogenaamde voetbalfan heeft het gemunt op Jack Grealish Ⓒ Action Images via Reuters

BIRMINGHAM - De supporter van Birmingham City die zondag het veld opkwam en voetballer Jack Grealish van Aston Villa aanviel, is nooit meer welkom in het stadion van zijn club. Later op de dag werd bekend dat de man ook 14 weken de cel in moet.