Stadionverbod voor hooligan die Grealish neersloeg

,,Birmingham City wil Jack Grealish en Aston Villa excuses aanbieden voor het incident in de wedstrijd van zondag. We betreuren het gedrag van deze supporter en hij wordt voor altijd verbannen uit St. Andrew's Stadium. De club zal ook eventuele verdere strafvervolging ondersteunen. We nemen onze veiligheidsprocedures onder de loep. Wat is gebeurd, hoort niet in het voetbal en onze maatschappij'', aldus de leiding van Birmingham.

Grealish, die de met een pet getooide man niet had zien aan komen rennen, kreeg een klap en ging tegen de grond. Hij kon de wedstrijd hervatten en maakte halverwege de tweede helft het winnende doelpunt (0-1).